عَلَى هَذَا النَّهْدِ عَلَّقْتُ قَصِيْدِي - زاهر بولس

2021/10/30 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زاهر_بولس خَطَطْتُهُ بِالتِّبْرِ فَوْقَ دَمِ وَرِيْدِيدَوَّرْتُ نُوْنًا نُقْطَتُهَا الحَلَمَةُ عَ-صَرْتُ حَلِيْبَكِ أَرْضَعْتُ وَلِيْدِيفَنَمَوْتُ أَحْبُو بَيْنَ فَخْذَيْكِ فَأُطَا-عِنُ فَأَخْطُوَ مُنْتَصِبًا فَخَتْلَ الوَئِيْدِ ......





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