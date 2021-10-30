ميشال عون: حريصون على علاقات أفضل مع السعودية والخليج في المستوى الذي يطمح إليه لبنان

2021/10/30 | 16:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إنه يريد أن يكون التواصل بين بلاده والمملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج "في المستوى الذي يطمح إليه لبنان"، في غضون الخلاف الناجم عن تصريحات أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.

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