2021/10/30 | 16:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تغلب فريق الزوراء، اليوم السبت، على مضيفه نفط ميسان بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز.سجل أهداف الزوراء كل من اللاعبين سعد عبد الامير من ركلة جزاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزوراء يتغلب على نفط ميسان والصناعة يهزم الميناء المركز الخبري الوطني.

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