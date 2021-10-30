ثلاث انتصارات في ممتاز الكرة

2021/10/30 | 16:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز، اليوم السبت، ثلاث انتصارات حيث فاز نادي الزوراء على نفط ميسان و الصناعة على الميناء و القاسم على الكرخ.

ففي المباراة الاولى تمكن فريق الزوراء من تحقيق الفوز على فريق نفط ميسان بثلاثة اهداف دون رد حيث سجل اهداف النوارس كل من اللاعب سعد عبد الأمير في الدقيقة 13 والجزائري لهواري الطويل في الدقيقة 41 و اللاعب محمد رضا في الدقيقة85.

وفي المباراة الثانية تمكن فريق الصناعة من تحقيق الفوز على فريق الميناء بهدف نظيف جاء بامضاء اللاعب الايغواري كيكي في الدقيقة 62 من زمن المباراة.

وفي المباراة الثالثة تمكن فريق القاسم من تحقيق الفوز على فريق الكرخ بهدفين دون رد وجاءت اهداف القاسم عن طريق اللاعبين علاء محيسن في الدقيقة 10 و أحمد تركي في الدقيقة 27 من زمن المباراة.

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