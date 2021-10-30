الرئيس اللبناني: حريصون على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية

2021/10/30 | 17:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قالت الرئاسة اللبنانية، السبت، إن الرئيس ميشيل عون، تابع مداولات خليّة الأزمة لمعالجة تداعيات موقف المملكة العربية السعودية الأخير، مشيراً إلى “حرص بلاده على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة، […]

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