الصحة تطلق تحذيراً بشان إصابات كورونا مع دخول فصل الشتاء

2021/10/30 | 17:07 - المصدر: وكالة ناس

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نشهد انخفاضا ملحوظا باعداد الاصابات والوفيات وزيادة كبيرة باعداد الملقحين التي ساهمت بانحسار الموجه الثالثة والخروج منها ..وعلى الرغم من ان بعض الدول وصلت الى مستويات عالية من نسب التلقيح الا انها دخلت بالفعل بموجه جديده حصدت من خلالها الكثير من اعداد الاصابات والوفيات من ظمنها بريطانيا وروسيا وبالتالي العراق غير مستثنى من الدخول باي موجه جديدة اخرى حيث اننا مقبلين على فصل شتاء تكثر بيه الامراض التنفسية والانتقالية والوبائية ووجود عوامل مساعده منها عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وايضا التواهن باخذ اللقاح وكذلك التغيرات والطفرات الجينية التي تطرأعلى الفايروس بين فترة واخرى تؤدي الى ظهور سلالة جديدة لكن بزيادة اعداد الملقحين والوصول الي النسبة المطلوبة بالتأكيد ستقلل من تأثير الموجة الجديدة في حال الدخول بها لاقدر الله ويبقى السبيل الوحيد لمواجهة اي سلالة جديدة هو الالتزام بالاجراءات الوقائية واخذ اللقاح لحين الوصول الى المناعة المجتمعية

د.



ربى فلاح حسن / عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة

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