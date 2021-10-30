وزير الثقافة: الحضور الجماهيري في مهرجان بابل رسالة للعالم

2021/10/30 | 17:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – احمد جنجونأكد وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم السبت، أن الحضور الجماهيري في مهرجان بابل الدولي مثل رسالة للعالم بأن العراقيين يدعمون الثقافة والفنون.وقال ناظم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مهرجان بابل بنسخته الخامسة عشرة مهرجان ثقافي شامل لا يشبه باقي المهرجانات"، مبيناً أنه "خلال زيارته لمدينة بابل الأثرية كانت هناك فعاليات أدبية ونقدية وفنية شملت الفنون التشكيلية والمسرحية ومعارض صناعية وزراعية للمنتجات العراقية التي نفتخر بها".ولفت إلى أن "مهرجان بابل لم يعيد ذكرياته للعراقيين فحسب بل أعاد ذاكرة جميع الدول المشاركة في نسخه السابقة"، مؤكداً أن "توافد المواطنين بشكل كبير لحضور فعاليات المهرجان دليل واضح على رغبة المواطن العراقي بدعم الثقافة والفنون وهي رسالة للعالم أجمع".وأعرب فنانون عراقيون وعرب، في وقت سابق، عن سعادتهم لمشاركتهم في مهرجان بابل الدولي الذي يقام مجددا بعد انقطاع دام سنوات طويلة.وقال الفنان حاتم العراقي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "سعيد لوجوده في بلده العراق، وأنه سيقدم خلال المهرجان عرضا فنيا جميلا يليق بالجمهور والفن العراقي الاصيل"، مؤكدا أن "مهرجان بابل الدولي، مهرجان ثقافي وحضاري مهم، وأن انطلاقته الفنية بدأت من هذا المهرجان".وأشار العراقي إلى استعداده الدائم للحضور والمشاركة في جميع المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية التي تقام في العراق".من جانبها لفتت الاعلامية اللبنانية جمانة الحاج، إلى "تقييم العراق وتقديره للكفاءات الثقافية والعلمية والفنية"، مؤكدة أن ذلك شجعها على الحضور الى العراق وتلبية الدعوة للمشاركة في مهرجان بابل الدولي".وشددت الحاج على أهمية "استمرارية هذا المهرجان الفني الكبير الذي يعد الاول عربيا وعالميا"، مشيرة الى أن "الشعب العراقي يحب الحياة والفن، وأن العراق يملك تاريخا طويلا من الحضارة والثقافة الابداع، وأن التفجير والإرهاب أمران غريبان عن العراق ولا يمتان للشعب العراقي بصله".بدوره عبر مدير فرقة الاهرام المصرية للفنون الشعبية محمدي فتحي، عن سعادته للمشاركة بمهرجان بابل الدولي، وعودة هذا المهرجان بعد توقف طويل"، لافتا الى مشاركاته السابقة بمسرح المهرجان مع الفرقة القومية، وأنه يشارك حاليا مع فرقة الاهرام المصرية".وأضاف، أن "فرقة الاهرام ستقدم ضمن فعاليات المهرجان التراث المصري، ومن بينها التنورة والمزمار البلدي".على صعيد متصل، أشارت الفنانة العراقية ايمان حسن الى أهمية عودة مهرجان بابل الدولي الذي يتضمن مشاركة النخب الفنية والابداعية من مختلف دول العالم في هذا المهرجان، ومنها مصر"، مبينة أنها "ستشارك في العزف على آلة "الفريت" وهي من الآلات الغربية، التي تشكل جزءا من الاوركسترا".وأضافت، أنها ستقدم من خلال الأوركسترا الاغاني الشرقية للتعبير عن الألحان الشرقية عبر اغنيات والحان للفنانين الكبار من امثال ام كلثوم، وعبد الحليم حافظ، ورياض السنباطي"، مبينة أنها عملت على المزج بين هذه الآلة الغربية والموسيقى الشرقية".

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