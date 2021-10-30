السعودية: قمة مجموعة العشرين في إيطاليا تواصل مناقشة دعم الوصول العادل للقاحات

2021/10/30 | 17:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أكد وزير الصحة السعودي، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أن قمة مجموعة العشرين في إيطاليا ستواصل مناقشة دعم الوصول العادل للقاحات.وأوضح الجلاجل، اليوم السبت، بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين، التي ستنعقد في إيطاليا، …

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