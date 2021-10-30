المركزي يوعز المصارف بشمول عمال النظافة بالقروض الميسرة

2021/10/30 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادوجه البنك المركزي المصارف المجازة بمنح قروضاً ميسرة لعمال النظافة الذي لديهم خدمة لا تقل عن سنتين.

وقال المركزي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وجه البنك المركزي العراقي المصارف المجازة بمنح قروضا ميسرة لموظفي العقود (عمال النظافة) المشمولين بالقرار (٣١٥) لسنة ٢٠١٩".

وأشار الى أن ذلك يندرج "ضمن التعليمات الخاصة بمنح القروض الشخصية الميسرة لموظفي الدولة".

ولفت الى أنه "سبق ان تم تحديد مبلغ القرض بخمسة عشر مليون دينار مع تقديم كفيل موظف موطن راتبه لدى احد المصارف المجازة".

وأكد المركزي في بيانه على ضرورة أن تكون لدى عامل النظافة "خدمة لا تقل عن (٢) سنة في احد دوائر البلدية ومستمر بالخدمة".

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