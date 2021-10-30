مصدر أمني: ضبط منصة تحمل صاروخا نوع كاتيوشا في منطقة الشعلة

2021/10/30 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

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ضبطت قوة أمنية منصة لإطلاق الصواريخ محلية الصنع تحمل صاروخا نوع كاتيوشا في منطقة الشعلة شمالي بغداد.

وبحسب مصدر أمني, فأن الصاروخ كان مثبتا على المنصة ومعداً للإطلاق دون أن يتسنى التأكد من هدفه أو الجهة التي قامت بنصبه, مؤكدا أن خبراء المتفجرات قاموا بتفكيك المنصة والصاروخ دون تسجيل حادث يذكر.

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