حشود كبيرة تتظاهر في شوارع روما.. ومخاوف من تكرار عنف 2001

2021/10/30 | 17:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خروج المتظاهرون إلى شوارع روما خلال قمة مجموعة العشرين، يثير تساؤلات جدية حول مدى جدية الأمن.ولدى كبير المراسلين الدوليين لشبكة CNN، بن ويدمان، المزيد في هذا التقرير.

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