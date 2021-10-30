العثور على جثة أخرى لمهاجر عراقي على الحدود بين بيلاروس وبولندا

2021/10/30 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن حرس الحدود البيلاروسي، العثور على جثة مهاجر عراقي على حدودها مع بولندا.

وبحسب لجنة حدود الدولة البيلاروسية فإن الجانب البولندي لم يقدم المساعدة للمهاجر العراقي، مما تسبب في وفاته.

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