قائد شرطة ديالى الجديد يصدر عدة أوامر

2021/10/30 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

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مدير شرطة ديالى يجري جولة ميدانية لفوجي طوارئ ديالى السادس و الثامن

أجرى السيد مدير شرطة ديالى والمنشآت اللواء عباس محمد حسين الجبوري جولة ميدانية استطلع خلالها ، على قاطع مسؤولية فوجي طوارئ ديالى السادس و الثامن، والسيطرات، والمفارز، والدوريات، التابعة لهما، المنتشرة في القرى والبساتين الواقعة ضمن قاطع ناحية العبارة. أكد سيادته خلال لقائه مع منتسبي الفوج ضباطاً ومراتب على الالتزام والانتباه الشديدين خلال تنفيذ الواجبات، ووجه سيادته المنتسبين على التعامل الحسن مع المواطنين، وتقديم كافة التسهيلات للحالات الإنسانية.



وأمر #مدير_الشرطة الأجهزة الأمنية باعتقال اي شخص يتجاوز على حقوق المواطنين او على الدور السكنية.

اعلام شرطة ديالى

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