استشهاد وإصابة 4 مدنيين بهجوم بحاوي الحوائج والإعلام الامني تعلن انطلاق عملية

2021/10/30 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن استشهاد وإصابة 4 مدنيين بهجوم داعشي على حاوي الحوائج.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "القوات الأمنية بالشرطة الاتحادية والحشد العشائري تجري عملية تفتيش في منطقة حاوي الحوائج، بحثا عن عناصر من عصابات داعش الإرهابية قامت بمهاجمة مجموعة من المدنيين الذين يعملون (فحامة) قرب قرية الحوائج في جبل مكحول".

وأضافت ان "الهجوم أسفر عن استشهاد مدنيين إثنين وجرح إثنين آخرين".

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