2021/10/30 | 17:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / واصلت جموع المتظاهرين المحتجيـن رفضا لنتائج الانتخابات اعتصامها المفتوح عند بوابات المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق .وتصاعدت اعداد المحتجين امام بوابة المنطقة الخضراء ، لليوم الحادي عشر على التوالي ، رفضا لنتائج الانتخابات واتهاما للمفوضية بالتلاعب في نتائج الاقتراعين العام والخاص ، فيما تعتزم مجموعات اخرى من المتظاهرين تنظيم اعتصام موحد في بغداد لزيادة الضغط على المفوضية./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحتجون على نتائج الانتخابات يواصلون اعتصامهم عند بوابات المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحتجون على نتائج الانتخابات يواصلون اعتصامهم عند بوابات المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).