مسؤول حكومي :اكثر من / 100 / عائلة نزحت من المقدادية الى بعقوبة

2021/10/30 | 17:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أكد مسؤول حكومي في ديالى نزوح اكثر من / 100 / عائلة من قرى المقدادية صوب مناطق بعقوبة .وقال قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان المناطق الغربية لمدينة بعقوبة شهدت استقبال اكثر من / 100 / عائلة نزحت من قرى الرشاد ونهر الامام بضواحي المقدادية شمال شرق بعقوبة بعد الاحداث الاخيرة .واضاف ان بعض الاسر النازحة ذهبت الى اقاربها والبعض الاخر في المساجد .فيما تم اخلاء عدد من الدور السكنية من قبل الاهالي لايواء الاسر النازحة في موقف وطني وانساني .مبينا ان حملات طوعية انسانية انطلقت لاغاثة العوائل وتامين الغذاء والافرشة لها لحين حسم ملفاتها واعادتها الى مناطقها ./انتهى

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