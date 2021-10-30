المجتمعية توقف 3 حالات ابتزاز إلكتروني بينها زوج قام بابتزاز زوجته!

2021/10/30 | 17:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم السبت، إيقاف 3 حالات ابتزاز إلكتروني، بينها زوج قام بابتزاز زوجته.وذكر بيان للشرطة المجتمعية، أن “مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من إيقاف 3 حالات ابتزاز الكتروني، اثنتان منها في الأنبار، والثالثة بالعاصمة بغداد”.وأضاف أن “العمليات الثلاث جاءت بعد ورود مناشدات من الضحايا الى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (497) طالبن فيها بالتدخل لانقاذهن من المبتزين”.وتابع، “في الأثناء تمكنت مفارز المجتمعية في الانبار من الوصول إلى مبتزي فتاتين في المحافظة واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن هددوهما بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الرضوخ لرغباتهم الدنيئة”.[…]

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