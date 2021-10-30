العراق.. مقتل وجرح 4 مدنيين بهجوم 'ارهابي'

2021/10/30 | 17:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، مقتل مدنيين اثنين وجرح مثلهما بهجوم إرهابي في جبل محكول، مشيرة إلى ان القوات الامنية نفذت عملية تفتيش بحثا عن العناصر المهاجمة.

وقالت الخلية، في بيان اليوم، (30 تشرين الاول 2021)، ان "القوات الأمنية بالشرطة الاتحادية والحشد العشائري تجري عملية تفتيش في منطقة حاوي الحوائج، بحثا عن عناصر من عصابات داعش الإرهابية قامت بمهاجمة مجموعة من المدنيين الذين يعملون (فحامة) قرب قرية الحوائج في جبل مكحول".

وأضاف البيان، ان "الهجوم الإرهابي أدى الى استشهاد مدنيين اثنين وجرح اثنين آخرين".

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