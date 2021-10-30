خلال ساعات.. العثور على جثة مهاجر عراقي آخر في أوروبا

2021/10/30 | 17:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت السلطات البيلاروسية، السبت، على جثة مهاجر عراقي على حدودها مع بولندا، بعد يوم من العثور على مهاجر عراقي ميتا قرب الحدود الألمانية – البولندية.

وقال حرس الحدود البيلاروسي، انه تم العثور على جثة مهاجر عراقي على حدودها مع بولندا.

وبحسب لجنة حدود الدولة البيلاروسية فإن الجانب البولندي لم يقدم المساعدة للمهاجر العراقي، مما تسبب في وفاته.

ووفقا لحرس الحدود البيلاروسي فإن المهاجر توفي في الأراضي البولندية، إلا أن شرطة الحدود البولندية أجبرت مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، على نقل جثة المهاجر المتوفي إلى داخل أراضي بيلاروس، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وفي أمس الجمعة، أعلنت الشرطة الألمانية أنها عثرت على مهاجر عراقي ميتا ضمن مجموعة من 30 شخصا تم تهريبهم على ما يبدو عبر الحدود البولندية في شاحنة.

وسجلت السلطات الألمانية زيادة في الدخول غير المشروع للبلاد من بولندا خلال الأسابيع الأخيرة.

وكثير من المهاجرين الذين تعتقلهم الشرطة الألمانية هم من العراقيين والسوريين الذين يصلون إلى بيلاروسيا، ثم يعبرون إلى بولندا قبل التوجه إلى ألمانيا أملا في تقديم طلبات لجوء هناك.

والجمعة، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن المحادثات مع العراق لوقف رحلات المهاجرين إلى بيلاروسيا كانت ناجحة، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وأضافت الوزارة أن "الأردن ألغى أيضا عددا من رحلات الطيران العارض".

وسجلت السلطات الألمانية وصول 4889 من الوافدين بصورة غير شرعية عبر بيلاروس في أكتوبر حتى الآن، وهو ما يمثل أكثر من نصف عدد جميع الوافدين هذا العام.

ولم يصدر بعد أي تعليق من وزارة الخارجية العراقية على تصريحات نظيرتها الألمانية.

ويتهم الأوروبيون الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، بجلب مهاجرين جوا من الشرق الأوسط وإفريقيا إلى مينسك، قبل إرسالهم إلى ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، انتقاما للعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نظامه.

وتقول السلطات الألمانية إن نحو 6100 مهاجر، معظمهم من الشرق الأوسط، وصلوا، حتى الآن، إلى ألمانيا عبر "طريق الهجرة" الجديد في بيلاروسيا، مرورا ببولندا.

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