2021/10/30 | 17:36 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الإحصائي لاستقبال المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/30 | 17:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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