قتلى وجرحى بهجوم لداعش في جبال مكحول

2021/10/30 | 17:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قتل وأصيب أربعة مدنيين، السبت، جراء هجوم لداعش في جبال مكحول.

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وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تشرين الأول 2021)، إن "القوات الأمنية بالشرطة الاتحادية والحشد العشائري تجري عملية تفتيش في منطقة حاوي الحوائج، بحثا عن عناصر من عصابات داعش الإرهابية، قامت بمهاجمة مجموعة من المدنيين الذين يعملون (فحامه) قرب قرية الحوائج في جبل مكحول".

وأضافت، أن "الهجوم أدى إلى استشهاد مدنيين إثنين وجرح إثنين آخرين".

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