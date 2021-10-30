الموقف الوبائي: تراجع في مؤشر الإصابات و27 حالة وفاة

2021/10/30 | 17:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، إلى أكثر من مليوني إصابة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 28 تشرين الأول/أكتوبر، وتضمن تسجيل 682 إصابة، و27 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 1952 آلاف حالة تماثل للشفاء بمعدل 97.4%.

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