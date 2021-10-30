الحشد يشرع بتهيئة الطرق لنصب أبراج مراقبة في الطارمية

2021/10/30 | 17:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، الشروع بحملة لتهيئة الطرق ونصب أبراج مراقبة بمنطقة الطارمية في العاصمة بغداد.وذكرت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد، وبالتعاون مع اللواء 12 الماسك للأرض، شرعت بحملة لتهيئة الطرق ونصب أبراج المراقبة في منطقة الطارمية".وأضاف البيان، أن "الحملة شملت قطع منطقة الغزيلية عن أم الصون، وتهيئة الطرق الرابطة بينهما لنصب أبراج المراقبة في القضاء المذكور".ويشهد قضاء الطارمية حملات أمنية واسعة من أجل القضاء على فلول عصابات داعش الإرهابية، فيما تعد أبراج المراقبة إحدى أهم وسائل الضبط والسيطرة على أمن المناطق من خلال رصد الحركات المشتبه بها.

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