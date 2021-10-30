اجتماع قضائي رفيع لمناقشة الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب

2021/10/30 | 17:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقش مجلس القضاء الأعلى مع ممثلي حقوق الانسان وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب في أماكن الاحتجاز.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى, ان الاجتماع شهد مناقشة دور القضاة وأعضاء الادعاء العام في مراقبة ومعالجة مزاعم التعذيب في أماكن الاحتجاز والاقتراحات المتعلقة بالتخلص من هكذا حالات, وعرضت المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع تقريرها حول تطبيق العدالة في العراق والشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة والذي صدر قبل شهرين.

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