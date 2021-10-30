الشروع بتهيئة الطرق لنصب أبراج مراقبة في الطارمية

2021/10/30 | 17:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحملة شملت قطع منطقة الغزيلية عن أم الصون.

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