2021/10/30 | 17:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت لجنة الأطباء المركزية السودانية في بيان إن سودانيين اثنين "قتلا برصاص ميليشيات المجلس العسكري الانقلابي"، بحسب ما أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل متظاهرين في الخرطوم بـ"رصاص ميليشيا المجلس العسكري") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل متظاهرين في الخرطوم بـ"رصاص ميليشيا المجلس العسكري") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).