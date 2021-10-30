الكشف عن الحالة الصحية لملكة بريطانيا

2021/10/30 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، عن الحالة الصحية لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.

وقال جونسون اليوم السبت إنه تحدث إلى الملكة، التي نصحها الأطباء بالراحة وتجنب الزيارات الرسمية لمدة أسبوعين على الأقل، وأكد أنها بحالة طيبة للغاية.

وفي تصريحات إلى القناة الرابعة الإخبارية، قال جونسون، الذي يتحدث إلى الملكة يوم الأربعاء من كل أسبوع لإحاطتها علما بالتطورات: “تحدثت إلى جلالتها وهي في حالة طيبة للغاية”.

وتابع: “يتعين عليها فحسب أن تتبع نصيحة أطبائها، وأن تنال قسطا من الراحة، وأعتقد أن هذا هو الشيء المهم.



أعتقد أن البلاد كلها تتمنى لها السلامة”.

وظهر خوف على صحة إليزابيث، أقدم ملوك العالم وأكثرهم بقاء على العرش، بعد أن ألغت عددا من الزيارات المقررة وقضت ليلة في المستشفى بسبب مرض غير محدد، لكنه ليس مرتبطا بكوفيد-19، وكانت أول ليلة تقضيها في المستشفى منذ سنوات.

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