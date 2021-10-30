الملكي يتصدر الدوري الاسباني من بوابة إلتشي

2021/10/30 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكن نادي ريال مدريد الاسباني، اليوم السبت،من الفوز على مضيفه إلتشي (2-1) في المباراة التي جمعتهما، في افتتاح منافسات الجولة الـ12 من الليغا.ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 24 نقطة، واستعاد صدارة الدوري بفارق الأهداف من ريال سوسييداد.

وسجل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفي الفريق في الدقيقتين (22 و73)، بينما وقع المهاجم الإسباني بيري ميلا على هدف أصحاب الأرض الوحيد بحلول الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

وأكمل إلتشي المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه راؤول غوتيريز في الدقيقة 64 لتلقيه بطاقتين صفراوين.

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