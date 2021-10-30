المحنا: ضبط عدد قياسي من الأسلحة خلال عمليات فرض الأمن

2021/10/30 | 17:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن نتائج عملياتها فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، ومنع انتشار ظاهرة السلاح المنفلت، فيما أشارت إلى الفئات التي يسمح لها بحمل السلاح بعد الحصول على […]

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