الحشد الشعبي ينفذ حملة في بغداد

2021/10/30 | 18:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي السبت، المباشرة بتنفيذ حملة لتهيئة الطرق ونصب أبراج مراقبة في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت مديرية الإعلام في هيئة الحشد ببيان اليوم، (30 تشرين الاول 2021)، ان "مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد، وبالتعاون مع اللواء 12 الماسك للأرض، شرعت بحملة لتهيئة الطرق ونصب أبراج المراقبة في منطقة الطارمية".

وأوضح البيان، ان "الحملة شملت قطع منطقة الغزيلية عن أم الصون، وتهيئة الطرق الرابطة بينهما لنصب أبراج المراقبة في القضاء المذكور".

واختتم البيان بالقول ان "قضاء الطارمية يشهد حملات أمنية واسعة من أجل القضاء على فلول عصابات داعش الإرهابية، فيما تعد أبراج المراقبة إحدى أهم وسائل الضبط والسيطرة على أمن المناطق من خلال رصد الحركات المشتبه بها".

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