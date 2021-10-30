انطلاق فعاليات اليوم الثالث لمهرجان بابل الدولي (بث مباشر)

2021/10/30 | 18:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انطلقت مساء اليوم السبت، فعاليات اليوم الثالث لمهرجان بابل الدولي.

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وترصد كاميرا "ناس"، (30 تشرين الأول 2021)، التحضيرات الأولية، لإنطلاق الفعاليات الخاصة باليوم الثالث لمهرجان بابل الدولي الذي انطلق يوم الخميس الماضي 28 تشرين الأول 2021.

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