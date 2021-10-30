أزمة قرداحي.. الإمارات تتخذ عدة إجراءات

2021/10/30 | 18:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية عن خليفة شاهين المرر وزير دولة، قوله "إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامنا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة".

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