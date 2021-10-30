بعد أزمة الغواصات.. بايدن يجري محادثات ثنائية مع ماكرون لإصلاح العلاقات

2021/10/30 | 18:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيانًا مشتركًا عقب اجتماع اليوم في روما، حيث التقى الاثنان "لتأكيد التزامهما بتعاون أوثق عبر الأطلسي في السعي لتحقيق السلام والأمن والازدهار في جميع أنحاء العالم".وفي تقرير جيم بيترمان كبير المراسل الدوليين لشبكة CNN في جيلز بفرنسا، المزيد من التفاصيل.

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