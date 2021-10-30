مجموعة العشرين تفرض حدًا أدنى للضريبة على شركات الدول في الخارج

2021/10/30 | 18:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استهل زعماء أكبر اقتصادات في العالم "مجموعة العشرين" قمتهم في العاصمة الإيطالية "روما" بالإعلان عن فرض حد أدنى عالمي للضريبة بنسبة 15 بالمائة على شركات الدول في الخارج.وأرجع المجتمعون الهدف من فرض حد أدنى للضريبة عالميا إلى منع الشركات …

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