2021/10/30 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم السبت، أنها سحبت دبلوماسييها لدى بيروت، كما أوصت مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان.

وقال وزير الدولة الإماراتي بوزارة الخارجية، خليفة شاهين المرر، إن “قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامنا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة”.

وجاء سحب الإمارات لتمثيلها الدبلوماسي في بيروت على إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن.

واتخذت العديد من دول الخليج إجراءات بحق لبنان لما اعتبرته “إساءة” و”تحيزا” بحق السعودية والإمارات.

وكانت وسائل اعلام لبنانية كشفت اليوم ان جورج قرداحي سيقدم استقالته من وزارة الاعلام.

التالي

منذ 30 دقيقة

اعلان حالة الطوارئ ثلاثين يوما في دولة عربية

منذ 40 دقيقة

الكشف عن الحالة الصحية لملكة بريطانيا

منذ ساعة واحدة

وفاة مهاجر عراقي على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

منذ ساعتين

الكشف عن اغرب طريقة لاستعادة قطعة اثار مسروقة

منذ 3 ساعات

الملك سلمان: السعودية ستواصل دعم استقرار وتوازن أسواق الطاقة

منذ 3 ساعات

برنامج أعمال مثقل للكونغرس الأمريكي في نهاية العام

منذ 3 ساعات

الحكومة اللبنانية: لن نستقيل

منذ 4 ساعات

دراغي وبايدن يستعرضان الأوضاع في ليبيا

منذ 4 ساعات

الأردن يسجل ارتفاعاً ملحوظاً بإصابات كورونا

منذ 5 ساعات

الكويت تمهل السفير اللبناني 48 ساعة للمغادرة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامارات تسحب تمثيلها الدبلوماسي من بيروت) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامارات تسحب تمثيلها الدبلوماسي من بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).