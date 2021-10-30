اعلان حالة الطوارئ ثلاثين يوما في دولة عربية

2021/10/30 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم السبت، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وجاء في المرسوم: “تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار”.

وبدأت فلسطين في فرض حالة الطوارئ منذ 5 مارس 2020، مع بدء تفشي فيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها بشكل شهري.

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