العراق.. خطط حكومية لمعاجلة زيادة أعداد السيارات وتخفيف الزخم المروري

2021/10/30 | 18:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التخطيط، السبت، توجهاتها للتعامل مع ملف زيادة أعداد السيارات وتخفيف الزخم المروري في بغداد والمحافظات.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، (30 تشرين الاول 2021)، ان "اعداد السيارات بدأت تزداد بشكل كبير بعد عام 2003، حيث هناك حاليا ما لا يقل عن 7 ملايين سيارة للقطاع الخاص فقط، عدا السيارات الحكومية والدراجات الهوائية والستوتات والتكاتك"، متوقعا "وصول العدد الكلي الى 15 مليون سيارة خلال عام 2035، وربما تتغير هذه التوقعات، اذا كانت هناك اجراءات معينة".

وأوضح الهنداوي، ان "الوزارة تعمل باتجاهين للتعامل مع ملف زيادة اعداد السيارات واستيرادها، الأول اخضاع المستورد منها لقرار المواصفات العراقية بشروط السلامة، حيث إن هذا الاجراء بدأ منذ الأول من أيلول الماضي وسيطبق على العجلات موديل 2022 صعودا إذ لن يسمح بدخول اية عجلة دون هذا الموديل، ما لم تكون مطابقة للمواصفات العراقية التي تضاهي المواصفات الاوربية والخليجية في نفس الوقت".

وتابع، أن "الاتجاه الثاني، يطبق عبر لجنة مشتركة ما بين وزارة التخطيط والمالية والجهات الاخرى ذات العلاقة، لوضع المعايير والضوابط الخاصة باستيراد السيارات، حيث إن الموضوع يتعلق بشكل اكبر بوزارات التجارة والمالية والداخلية والمرور العامة والجمارك والضريبة وغيرها"، مبينا أن "هذه الجهات القطاعية هي المعنية بهذا الملف".

وبخصوص الإجراءات الكفيلة بتقليل الزحامات المرورية بين الهنداوي، "التوجه الثالث المختص بملف الزحامات المرورية يتم بتوسيع الشوارع، وهي ترتبط مع انشاء شوارع جديدة وخطوط جديدة، سواء عبر توسعة الشوارع الخارجية بين المحافظات او الداخلية"، مؤكدا أن "هناك مشاريع مستقبلية بهذا الاطار".

واردف، ان "مشروع الطريق الحلقي في بغداد، سيحيط في العاصمة من كل الجهات، مما سيسهم في امتصاص الزخم الموجود داخل العاصمة وتحويله الى الاطراف، أضافة إلى أن هناك مشاريع لانشاء طرق جديدة في بغداد والمحافظات"، لافتا إلى أن "هذه المشاريع سيكون لها تأثير كبير وايجابي في فك هذا الزخم الكبير الموجود في مراكزمدن بغداد والمحافظات".

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