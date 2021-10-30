الصحة تطلق تحذيرًا مع حلول فصل الشتاء: العراق غير مستثنى من أي موجة جديدة

2021/10/30 | 18:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتمالية ارتفاع الإصابات (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

حذّرت وزارة الصحة، من احتمالية ارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس كورونا في البلاد مع دخول فصل الشتاء.

وقالت عضو الفريق الإعلامي في الوزارة ربى فلاح في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "نشهد انخفاضًا ملحوظًا بأعداد الإصابات والوفيات وزيادة كبيرة بأعداد الملقحين التي ساهمت بانحسار الموجه الثالثة والخروج منها، وعلى الرغم من أن بعض الدول وصلت إلى مستويات عالية من نسب التلقيح، إلا أنها دخلت بالفعل بموجه جديده حصدت من خلالها الكثير من أعداد الإصابات والوفيات من ضمنها بريطانيا وروسيا، وبالتالي العراق غير مستثنى من الدخول بأي موجة جديدة أخرى".

وبيّنت "نحن مقبلون على فصل شتاء تكثر فيه الأمراض التنفسية والانتقالية والوبائية ووجود عوامل مساعدة منها عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وأيضًا التهاون في أحذ اللقاح وكذلك التغيرات والطفرات الجينية التي تطرأ على الفيروس بين فترة وأخرى تؤدي إلى ظهور سلالة جديدة، لكن بزيادة أعداد الملقحين والوصول إلى النسبة المطلوبة، بالتأكيد ستقلل من تأثير الموجة الجديدة في حال الدخول بها لا قدر الله".

وأضافت، "ويبقى السبيل الوحيد لمواجهة أي سلالة جديدة هو الالتزام بالاجراءات الوقائية وأخذ اللقاح لحين الوصول إلى المناعة المجتمعية".

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