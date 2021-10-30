2021/10/30 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_حنا_خمورو منحت الأكاديمية الفرنسية جائزتها الكبرى للرواية لعام 2021، يوم الخميس ، 28 تشرين الأول / أكتوبر ، إلى الكاتب الفرنسي الشاب فرانسوا هنري ديزرابل عن روايته سيدي وفاتحي (Mon maître et mon vainqueur).



وبذلك قد فاز على آخر المتأهلين للتصفيات النهائية ، وهم محمد امبوكار سار وروايته أكثر ذكريات الرجال سرية (La Plus Secrète Mémoire des hommes)، وجيل مارتن شوفييه وروايته المنبر الأخير (Le Dernier Tribun) ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعلن عن اسماء الفائزين بجائزة -ميدسيس- وجائزة -الأكاديمية الفرنسية- للرواية الفرنسية والرواية الأجنبية المترجمة . - سمير حنا خمورو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعلن عن اسماء الفائزين بجائزة -ميدسيس- وجائزة -الأكاديمية الفرنسية- للرواية الفرنسية والرواية الأجنبية المترجمة . - سمير حنا خمورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).