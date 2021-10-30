هل حان الأوان لنهاية شهر العسل الروسي – التركي؟ - ليلى موسى

2021/10/30 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليلى_موسى في الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات الروسية – التركية توتراً وتبادلاً للاتهامات والتحذيرات والخطوط الحمراء؛ في ظل تعنت كل طرف وتمسكه بمواقفه؛ والمضي قدماً نحو تنفيذ قرارته، بعد سنوات من التحالفات والتفاهمات والمقايضات وصفقات الأسلحة وغيرها، والتي كانت وراء الكثير من التباينات والخلافات والأزمات بين أنقرة وحلفاء لها تربطهم بها علاقات استراتيجية وتاريخية.وانطلاقاً من ذلك، يبدو أن السياسة البراغمات ......





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