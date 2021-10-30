بيان صادر عن اجتماع اللجن المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني /30 اكتوبر - الحزب الشيوعي الفلسطيني

2021/10/30 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني في يوم السبت الموافق 30/10/2021، اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني في مدينة رام الله حيث تدارس المجتمعون آخر المستجدات على الساحة المحلية والعربية والدولية.على الصعيد المحلي، أكدت اللجنة المركزية على ضرورة مساندة الأسرى في معركتهم العادلة مع الاحتلال الصهيوني، وذلك من خلال تصعيد المواجهة مع هذا المحتل في مختلف مناطق الوطن، ومساندة أهالي الاسرى من خلال المشاركة الكثيفة في الفعا ......





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