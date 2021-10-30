2021/10/30 | 18:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1075 من الإرهابيين يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي، و44 من الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا ترحل اكثر من 8 الاف شخص بتهمة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا ترحل اكثر من 8 الاف شخص بتهمة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).