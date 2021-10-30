شاهد.. تظاهرات ضخمة في شوارع الخرطوم ومدن سودانية احتجاجًا على حكم الجيش

2021/10/30 | 18:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج مئات الآلاف من السودانيين إلى شوارع الخرطوم وأماكن أخرى في أنحاء السودان، السبت، وفقًا لفريق CNN المتواجد على الأرض.دعت قوى المعارضة السودانية بقيادة تجمع المهنيين السودانيين إلى مسيرة مليونية ضد استيلاء الجيش على السلطة.

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