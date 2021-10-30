2021/10/30 | 18:57 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | قتلى وجرحى في تفجير سيارة ملغومة يستهدف البوابة الخارجية لمطار عدن الدولي

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