2021/10/30 | 18:57 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة "سومو" العراقية: بلادنا لا ترى حاجة لزيادة قدراتها الإنتاجية فوق المخطط لدول أوبك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/30 | 18:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة "سومو" العراقية: بلادنا لا ترى حاجة لزيادة قدراتها الإنتاجية فوق المخطط لدول أوبك) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة "سومو" العراقية: بلادنا لا ترى حاجة لزيادة قدراتها الإنتاجية فوق المخطط لدول أوبك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).