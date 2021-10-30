بينها العراق.. تركيا ترحل أكثر من 8.5 آلاف إرهابي من أراضيها (تفاصيل)

2021/10/30 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الداخلية التركية، ترحيل 8 آلاف و585 إرهابيا أجنبيا، من 102 جنسية، منذ عام 2011 وحتى اليوم.وقالت الوزارة في بيان، السبت، إنها تواصل فعاليات ترحيل الأجانب الوافدين إلى أراضيها بهدف الانضمام إلى تنظيمات إرهابية مثل "ب ي د/ بي كا كا"، وداعش، (في مناطق القتال بسوريا والعراق).

وأضافت أنه تم ترحيل 8 آلاف و585 إرهابيا أجنبيا خارج حدودها، من 102 دولة، منذ اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011.

ولفت البيان إلى أن 1075 من هؤلاء الإرهابيين يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي، و44 من الولايات المتحدة.

وأوضح أن السلطات التركية رحلّت 126 إرهابيا إلى 12 دولة أوروبية عام 2019، و95 إرهابيا إلى 8 دول أوروبية العام الماضي، و61 إرهابيا إلى 8 دول أوروبية خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري.

وأشار البيان أن فرنسا جاءت في المرتبة الأولى في عدد الإرهابيين المرحلين إليها، تلتها ألمانيا، وثم هولندا، وبلجيكا، وفنلندا، والسويد، ورومانيا، وبريطانيا.

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