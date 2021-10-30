وفاة لاجئ عراقي بعد حبسه 11 يوماً في الحدود البيلاروسية

2021/10/30 | 18:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / افادت وسائل اعلام غربية ، اليوم السبت ، بوفاة لاجئ عراقي يبلغ من العمر 25 عاماً ، وذلك بعد حبسه 11 يوماً قرب الحدود البيلاروسية ./انتهى5

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