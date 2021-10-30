الإمارات تسحب دبلوماسييها من لبنان تضامناً مع السعودية

2021/10/30 | 18:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ، رسميا اليوم السبت ،عن سحب دبلوماسييها من لبنان تضامناً مع المملكة العربية السعودية.وكانت دول السعودية والبحرين والكويت ، قررت سحب سفرائها ودبلوماسييها من لبنان، ردا على تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب ضد اليمن ./انتهى5

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