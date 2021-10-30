2021/10/30 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية شرطة بابل، اليوم السبت، القاء القبض على ثلاثة مطلوبين أحدهم بتهمة السرقة.وذكرت المديرية في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، انه “ضمن إطار جهود مفارز قسم شؤون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بابل..



القبض على ثلاثة مطلوبين أحدهم بتهمة السرقة المركز الخبري الوطني.

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