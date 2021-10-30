التخطيط تكشف عن عدد السيارات في العراق

2021/10/30 | 19:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة التخطيط، السبت، طريقتين للتعامل مع ملف زيادة أعداد السيارات، فيما أكدت وجود خطة لتنفيذ مشاريع مستقبلية لتخفيف الزخم المروري في بغداد والمحافظات.وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إن “اعداد السيارات بدأت تزداد بشكل كبير بعد عام 2003، حيث هنالك حالياً ما …

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